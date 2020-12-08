В Приамурье начался чемпионат профмастерства среди инвалидов "Абилимпикс"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Рекордное число участников зарегистрировано в чемпионате профессионального мастерства среди людей с ограниченными физическими возможностями "Абилимпикс", который начался во вторник в Приамурье, сообщили в пресс-службе Министерства образования Амурской области.

"В Амурской области стартовал четвертый чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс". В этом году мероприятие проходит в очно-дистанционном формате, участникам предложено посоревноваться в 13 компетенциях - таким количеством направлений амурский чемпионат может похвастаться впервые. Благодаря этому удалось привлечь большее число участников - 65", - говорится в сообщении.

По данным регионального министерства, одна из основных целей чемпионата - содействие трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Свои профессиональные умения в ходе соревнований участники демонстрируют потенциальным работодателям. "Кроме того, они имеют возможность встретиться с представителями служб занятости, органов исполнительной власти, региональных общественных организаций инвалидов, задать им интересующие вопросы, наладить необходимые связи", - отметили в Минобразования региона.

Впервые для школьников введены компетенции "вязание крючком" и "вязание спицами", для студентов - "швея".

Итоги чемпионата подведут 10 декабря. Победители будут отмечены грамотами и призами от спонсоров и рекомендованы для участия в национальном чемпионате.