Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости верификации информации о вакцинах от COVID-19

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор в связи с началом масштабной вакцинации предупредил СМИ о недопустимости распространения фейков о безопасности вакцин против COVID-19. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

"Обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19", - заявили в Роскомнадзоре.

Публикация недостоверной общественно значимой информации "способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции", отмечается в сообщении. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Ведомство призвало СМИ проверять достоверность публикуемых сведений и не допускать распространения фейков.