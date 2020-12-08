{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости верификации информации о вакцинах от COVID-19

В ведомстве отметили, что публикация недостоверной общественно значимой информации, в частности, способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор в связи с началом масштабной вакцинации предупредил СМИ о недопустимости распространения фейков о безопасности вакцин против COVID-19. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19", - заявили в Роскомнадзоре.

Публикация недостоверной общественно значимой информации "способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции", отмечается в сообщении. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Ведомство призвало СМИ проверять достоверность публикуемых сведений и не допускать распространения фейков.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
На границе России и Финляндии запустят приложение для информирования о пандемии
С помощью приложения Finentry путешественник, в частности, сможет забронировать время на тест и затем получить результат
Читать полностью