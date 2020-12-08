Меркель ожидает допуска вакцины BioNTech и Pfizer в ЕС в начале 2021 года

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, как ожидается, получит разрешение на использование в Европе в начале 2021 года. Об этом заявила во вторник в эфире радиостанции Metropol FM канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Эта вакцина, возможно, будет допущена и поступит в распоряжение Европы в начале 2021 года", - сказала она. "Есть также вакцина компании Moderna, она тоже выйдет на рынок", - добавила Меркель.

Она указала на то, что "уйдут месяцы", прежде чем удастся привить большую часть населения от коронавируса. В первую очередь, по словам канцлера, в Германии будут привиты пожилые люди и медицинские работники.

Во вторник вакцинация от коронавируса - первая среди западных стран - началась в больницах Великобритании после того, как британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения первым в мире одобрило использование препарата Pfizer и BioNTech. Первые 800 тыс. доз препарата, которые с учетом обязательной повторной вакцинации через 21 день рассчитаны на 400 тыс. человек, уже доставлены в 50 крупных лечебных учреждений Соединенного Королевства из Бельгии, где производится вакцина. Ожидается, что к концу 2020 года Лондон получит около 5 млн доз препарата, которых хватит на вакцинацию 2,5 млн человек.

В начале ноября Pfizer и BioNTech объявили, что эффективность их вакцины превышает 90%. 11 ноября Евросоюз сообщил о решении закупить 200 млн доз этого препарата с возможностью приобретения еще 100 млн доз.