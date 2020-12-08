В Британии началась вакцинация населения от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Вакцинация населения от коронавируса нового типа началась во вторник в Соединенном Королевстве. Как информировал телеканал Sky News , первым пациентом, привитым вне рамок клинических испытаний препаратом американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, стала 90-летняя жительница города Ковентри Маргарет Кинан.

"Мой совет всем, кому предлагают вакцину, сделать прививку", - сказала она, подчеркнув, что теперь сможет проводить больше времени с семьей и друзьями после "почти года одиночества".

Великобритания 2 декабря одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech. Власти ранее информировали, что Лондон заключил предварительные контракты на поставку 40 млн доз этого препарата, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно их промежуточным результатам, применение этой вакцины снижает риск заразиться коронавирусом более чем на 90%.

Первые 800 тыс. доз вакцины, которые с учетом обязательной повторной вакцинации через 21 день рассчитаны на 400 тыс. человек, уже доставлены в 50 крупных лечебных учреждений Великобритании из Бельгии, где производится препарат. Ожидается, что к концу текущего года Лондон получит около 5 млн доз препарата, которых хватит на вакцинацию 2,5 млн человек.