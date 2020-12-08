МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам общего собрания членов Российской академии наук (РАН), посвященного 75-летию отечественной атомной отрасли. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Создание и становление атомной промышленности стало большим, по-настоящему значимым событием в истории нашей страны, которое во многом определило эффективное развитие науки, экономики, оборонно-промышленного комплекса, энергетики, здравоохранения, способствовало достижению ракетно-ядерного паритета, обеспечению национальной безопасности государства. Отмечу, что столь выдающиеся успехи стали возможны благодаря таланту и творческому гению отцов - основателей атомного проекта - академиков И. В. Курчатова, Ю. Б. Харитона, Я. Б. Зельдовича, А. Д. Сахарова, других прославленных ученых, их плодотворному, конструктивному взаимодействию со специалистами атомной отрасли", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что члены РАН продолжают бережно хранить традиции всех поколений предшественников, их уникальное интеллектуальное, научное наследие. По словам Путина, сегодня крайне важно активно участвовать в решении масштабных общенациональных задач, а также наращивать фундаментальные исследования по приоритетам научно-технологического развития России.

Глава государства выразил уверенность, что нынешнее собрание членов РАН пройдет на достойном уровне, позволит участникам встречи обменяться позитивным опытом и наметить планы на будущее.

Общее собрание членов РАН проходит 8-9 декабря 2020 года в режиме онлайн-трансляции.