Число заразившихся коронавирусом в России за все время пандемии превысило 2,5 млн

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 097. Общее количество инфицированных достигло 2 515 009, сообщили журналистам в вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО, Республике Алтай (по 0,4%), Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан (по 0,6%). В частности, за сутки выявили 3 734 новых случая заражения в Санкт-Петербурге, 1 341 - в Московской области, 482 - в Нижегородской области, 472 - в Республике Карелия, 398 - в Архангельской области. В настоящее время в России продолжают лечение 489 324 человека.

В Москве за сутки зафиксированы новые 5 232 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице выявили 660 073 инфицированных. Днем ранее в Москве зарегистрировали 7 279 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,8%. За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 532 пациента, 71 пациент скончался. За все время выздоровели 501 403 человека, 9 496 умерли. В настоящее время в столице болеют 149 174 человека.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 938. Всего выздоровели 1 981 526 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся выросла до 78,8% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 811 пациентов в Санкт-Петербурге, 820 - в Московской области, 489 - в Хабаровском крае, 487 - в Архангельской области, 480 - в Якутии.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 456 днем ранее, до 44 159. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,76%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 86 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 33 - в Московской области, 26 - в Ростовской области, 25 - в Красноярском крае, 22 - в Воронежской области.