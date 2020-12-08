Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,04

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник опустился с 1,07 до 1,04. В Москве этот показатель за сутки снизился с 1,14 до 1,06, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В десятку регионов с наибольшим количеством заболевших вошла Архангельская область, там коэффициент составил 1,01. Иркутская область при этом опустилась на 11-е место.

Только в одном субъекте из десятки показатель находится ниже 1, это Красноярский край (0,99). В остальных он выше единицы.

В Санкт-Петербурге коэффициент держится на отметке 1,01 третий день подряд, в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе он составил 1,02, в Свердловской области - 1,03, в Ростовской области - 1,06, в Воронежской области - 1,08, а в Подмосковье - 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.