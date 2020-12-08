НИУ ВШЭ запустит новые онлайн-программы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен в следующем году запустить две бакалаврские и четыре магистерские программы на русском языке, обучение по ним будет проходить дистанционно. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вуза.

"В 2021 году "Высшая школа экономики" планирует запустить две новые бакалаврские и четыре магистерские программы на русском языке, на которых обучение будет проходить полностью в онлайн-режиме. Студенты смогут получить как фундаментальные знания, так и практический опыт решения задач по самым востребованным направлениям", - говорится в сообщении. Обучение будет проводиться на платформе https://online.hse.ru.

ВШЭ запустит для бакалавров программы "Компьютерные науки и анализ данных" и "Дизайн". Первая направлена на подготовку разработчиков программного обеспечения и специалистов по компьютерным наукам и анализу данных с учетом двух востребованных направлений: "машинное обучение и приложения" и "промышленное программирование". Вторая программа нацелена на обучение студентов компетенциям и навыкам в сфере дизайна, а также дополнительным междисциплинарным компетенциям, которые связаны с работой в дистанционном формате.

Магистерские программы

Вуз также запустит четыре новых магистерских программы. "Экономический анализ" позволит получить фундаментальные знания о методах анализа рынка и навыки проектной работы над реальными кейсами. Курс направлен на подготовку профессионалов в области экономического анализа для всех отраслей рынка. Программа "Машинное обучение и высоконагруженные системы" предназначена для получения практического опыта решения задач по машинному обучению и усиления навыков промышленной разработки высоконагруженных систем.

Кроме того, появится программа "Управление цифровым продуктом", ориентированная на удовлетворение нужд стартапов, корпораций и IT-компаний в профильных экспертах. Вуз также запустит "Маркетинг-менеджмент" - практико-ориентированную магистерскую программу, созданную для специалистов из России и зарубежных стран с опытом работы в бизнесе, но не обязательно в маркетинге. Содержание курса построено на изучении и применении современных концепций маркетинга и маркетинговых технологий.

"Пандемия серьезно ускорила процессы цифровой трансформации разных сфер человеческой деятельности, в том числе и образования. В условиях глобальной цифровизации качественные образовательные онлайн-программы значительно расширяют спектр возможностей получения знаний по самым высоким стандартам без барьеров организации учебного процесса", - отметил проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин, слова которого привели в пресс-службе. Он добавил, что студенты на курсах будут на связи с преподавателями и ассистентами и смогут получать ответы на все возникающие вопросы.