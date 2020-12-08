Эксперт заявил, что коронавирус не сможет преодолеть вакцинный иммунитет еще два-три года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мутации коронавируса, которые позволят ему преодолеть иммунитет от вакцины, смогут развиться только через два-три года. Такое мнение выразил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

"Вирус сможет преодолеть вакцинный иммунитет в общем-то очень нескоро. Чтобы вирус мутировал буквально настолько, чтобы не распознавалось ничего, это достаточно сложно, это длительное количество времени вирус должен мутировать. По нашим представлениям, это примерно два-три года", - сказал он в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

Волчков подчеркнул, что вакцина - это не индивидуальное средство защиты от коронавируса, а коллективное. По его словам, необходимо прививаться массово и одномоментно. "Сейчас основная проблема вакцин по всему миру - их дефицит, но массовая одновременная вакцинация, она как раз приведет к тому, что мы сможем побороть пандемию, что COVID-19 уйдет", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что масштабная вакцинация от коронавируса российских врачей и учителей может начаться уже в конце следующей недели. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре 2020 года, правительство в настоящее время оценивает возможность расширения состава приоритетных групп для вакцинации.