Съезд судей перенесли на год из-за пандемии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Совет судей РФ принял решение перенести проведение Х Съезда судей на один год из-за пандемии. Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов назвал это решение историческим - предыдущие девять съездов судей, несмотря на трудности, всегда проводились в установленные сроки.

Вместе с тем он напомнил, что мэр Москвы продлил срок действия ограничительных мер до 15 января следующего года, "и что будет после этого, никто не скажет".

Момотов предложил перенести проведение Десятого юбилейного съезда судей на ноябрь-декабрь 2021 года (съезд планировалось провести в декабре этого года - прим. ТАСС) "так как это разумный срок благополучно пережить коронавирусную пандемию и успеть основательно подготовиться к мероприятию". Совет судей поддержал это решение.

При этом полномочия избираемых съездом судей членов Совета судей РФ, Высшей квалификационной коллегии судей и высшей экзаменационной комиссии для проведение экзаменов на должность судьи сохраняются до проведения Х Съезда судей.