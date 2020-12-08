В России в 2020 году предотвратили более 40 терактов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов в этом году предотвратили в России свыше 40 террористических актов, ликвидировали 49 боевиков, задержали 36 бандглаварей. Об этом сообщили во вторник в Национальном антитеррористическом комитете, где под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова прошло совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба.

"Открывая заседание, Бортников отметил, что в результате скоординированных действий силовых структур в текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт", - сообщили в НАК. В ходе контртеррористических операций нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. "Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник", - отметили в НАК.

Кроме того, изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. "Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия", - добавили в Национальном антитеррористическом комитете.

Также в этом году были реализованы дополнительные меры по обеспечению безопасности наиболее важных объектов энергетики и транспорта, в том числе Крымского энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив. "Вместе с тем внимание участников заседания было обращено на сохраняющиеся угрозы, связанные с деятельностью международных террористических организаций, в том числе с активизацией террористической пропаганды и попытками вербовки граждан в социальных сетях и мессенджерах", - отметили в НАК.

Профилактика терроризма остается одним из приоритетных направлений работы антитеррористических комиссий. В выполнении комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы наряду с государственными органами активное участие принимали институты гражданского общества, в том числе многочисленные молодежные организации. Они провели более 210 тыс. профилактических мероприятий в молодежной среде, охватив ими около 12 млн человек, а также свыше 86 тыс. мероприятий среди прибывающих в Россию студентов и трудовых мигрантов из стран Центрально-Азиатского региона.

В ходе заседания также были выработаны дополнительные меры, направленные на недопущение роста террористической активности, совершенствование антитеррористической защищенности объектов, повышение эффективности профилактических мероприятий, в первую очередь в молодежной и миграционной среде, а также на защиту информационного пространства страны от распространения идеологии терроризма.

Взаимодействие с Роскомнадзором

В НАК также сообщили, что спецслужбы в 2020 году не пустили в Россию 149 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму.

"Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности", - отметили в НАК.

Кроме того, эффективное взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов позволило ограничить доступ к 66,5 тыс. материалов террористического содержания. Пресечена деятельность 110 иностранных граждан, осуществлявших их распространение в сети Интернет. "Росфинмониторингом заблокированы финансовые активы более 1 200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, на общую сумму свыше 57 млн рублей", - сообщили в НАК. Также пресечены 184 факта финансирования терроризма.