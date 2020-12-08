На юго-западе Франции подтвердили вспышку вируса H5N8 на утиной ферме

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Вспышка птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 подтверждена на утиной ферме на юго-западе Франции. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Франции.

Таким образом, в стране официально подтверждена первая в этом году вспышка высокопатогенного птичьего гриппа на ферме, указывает Reuters. В ноябре этого года французские эксперты обнаружили в департаменте Верхняя Корсика первый на территории страны случай птичьего гриппа H5N8. В результате было принято решение уничтожить все содержавшееся поголовье кур. Как указал министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди, их было забито порядка 200-300. После этого министерство объявило во Франции с 17 ноября повышенный уровень опасности распространения птичьего гриппа.

Ранее о выявлении вспышки птичьего гриппа заявили власти нескольких европейских стран.