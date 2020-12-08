Путин подписал закон о продлении срока выплаты накопительной пенсии на полгода в 2021 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2021 года. Документ, опубликованный во вторник на официальном портале правовой информации, входит в пакет бюджетообразующих инициатив.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца", - говорится в тексте закона. Сейчас этот срок составляет 258 месяцев.

Как следует из опубликованной ранее пояснительной записки, по данным Росстата за 2019 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,86 года, а женщин, достигших возраста 55 лет, - 26,56 года. Их численность - 919 675 и 1 027 283 человека соответственно.

"В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2022 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно", - отмечалось в сопроводительных материалах к закону.