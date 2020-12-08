В России осень 2020 года стала самой теплой в истории

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самая теплая осень! С сентября по ноябрь температурный режим, усредненный за эти три месяца, стал самым высоким. В ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать нынешний год", - сказал он на онлайн-конференции в Москве во вторник.

Текущий год в России с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю, допустил Вильфанд. По его словам, за прошедшие 11 месяцев была зафиксирована самая высокая температура.

Ранее сообщалось, что осень 2020 года стала рекордно теплой в Москве.