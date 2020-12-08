Песков признался, что думал о завещании, когда болел COVID-19

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у него возникали мысли о написании завещания, пока он болел COVID-19.

"Были такие мысли", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", анонс которого во вторник показал телеканал "Россия-1".

"Ощущения очень странные от болезни в целом", - добавил он.

О госпитализации Пескова и его супруги Татьяны Навки стало известно 12 мая. 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме. Позже в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента рассказал, что испытывал необычные ощущения от потери обоняния и вкуса из-за новой коронавирусной инфекции.