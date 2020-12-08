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В России с 1 января запретят оставлять без присмотра горящие свечи в домах

Также нельзя будет устанавливать в жилых зданиях металлические печи отопления не заводского производства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Горящие свечи будет запрещено оставлять без присмотра в жилых домах, такая норма содержится в новых правилах противопожарного режима в РФ, вступающих в силу с 1 января 2021 года.

"В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа)", - говорится в тексте документа. Также нельзя будет устанавливать в жилых зданиях металлические печи отопления не заводского производства.

Как сообщалось ранее, на балконах жилых домов с 1 октября 2019 года запрещено разведение открытого огня, а в случае возникновения пожара вследствие нарушения этого запрета виновник будет нести ответственность.

Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины. По новым требованиям к законам, они будут действовать в течение пяти лет, а затем будут пересматриваться в соответствии с требованиями времени.

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