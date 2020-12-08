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Мурашко призвал принимать меры к производителям, резко снижающим объемы выпуска лекарств

Министр здравоохранения заявил, что таким образом предприятие может создавать дефицит на рынке

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что в отношении производителей, которые резко снижают объемы выпуска лекарственных препаратов, тем самым создавая их дефицит на рынке, следует принимать определенные меры.

"Нам нужно установить ответственность, если предприятие имеет производственную площадку и имеет зарегистрированный лекарственный препарат, когда оно снижает резко объемы, меняет производственные планы, тем самым создавая дефицит на рынке, <...> мы будем просить ФАС в таких моментах как-то рассматривать и реагировать", - сказал он на XII Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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