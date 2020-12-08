Песков заявил, что правоохранительные органы совершенствуют методы борьбы с коррупцией

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы совершенствуют методы борьбы с коррупцией, повышая эффективность этой работы. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации ряда СМИ о росте числа уголовных дел о коррупции, возбужденных Следственным комитетом РФ.

Представитель Кремля напомнил, что в администрации президента работает антикоррупционная комиссия, "и это последовательная работа, а не какие-то разовые кампании, и работа дает свои результаты". "Совершенствуются методы, получают дополнительный опыт ведомства, которые работают на этой стезе, и результат дает о себе знать", - сказал он.

Отвечая на вопрос, фиксируют ли в Кремле, что в регионах стало больше дел о коррупции, Песков отметил: "Это то же самое, практика совершенствуется, отсюда и повышается эффективность".