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Мурашко заявил, что в России разрабатывается тест-система для оценки клеточного иммунитета

Министр добавил, что по ускоренной процедуре на российский рынок вывели более 1 200 медицинских изделий

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новая тест-система для оценки клеточного иммунитета разрабатывается в России. Всего в стране зарегистрировано более 90 различных тест-систем, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Диагностических тестов сегодня в РФ зарегистрировано отечественного производства уже более 90 - это и ПЦР тест-системы, и [для] определения иммуноглобулинов, и экспресс-тесты на определение антигена, в том числе сейчас идет работа над тест-системой для оценки клеточного иммунитета", - сказал он на XII Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности.

Министр добавил, что по ускоренной процедуре на российский рынок было выведено также более 1 200 медицинских изделий.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 515 009 случаев заражения, выздоровели 1 981 526 человек, умерли 44 159. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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