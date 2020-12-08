Литва на некоторых участках границы с Россией упразднит статус пограничной зоны

ВИЛЬНЮС, 8 декабря. /ТАСС/. Статус пограничной зоны упраздняется Литвой для некоторых участков государственной границы с Калининградской областью РФ. Об этом во вторник сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

"На территориях, где граница проходит по рекам Нямунас, Ширвинта, Шешупе, а контроль осуществляется в том числе с помощью электронных средств, решено упразднить статус пограничной зоны", - приводятся в сообщении слова представителя погранслужбы Гедрюса Мишутиса.

В ведомстве считают, что это уменьшит административную нагрузку и упразднит ограничения для рекреационной, хозяйственной деятельности физических лиц и юридических субъектов, будет способствовать развитию туризма.

Обычная глубина пограничной зоны с особым режимом и определенными ограничениями составляет до нескольких километров от линии границы.

"После оснащения пограничной службы современными техническими средствами слежения они в состоянии дистанционно обеспечить должный контроль, поэтому специальные ограничения можно упразднить", - отметил Мишутис. На предусмотренных ведомством участках статус погранзоны будет отменен с 1 января.

На территорию Литвы приходится 1 073 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Это границы с Калининградской областью РФ (394 км) и с Белоруссией (679 км). Современными техническими системами контроля оснащены 100% морской и 82% сухопутной границы с РФ.