Профильный комитет Госдумы поддержал ужесточение требований к НКО-иноагентам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к некоммерческим организациям (НКО), выполняющим функции иностранного агента, и иностранным НКО, работающим в России.

Законопроект расширяет понятие "иностранные источники", запрещает регистрировать структурные подразделения иностранных НКО в жилых помещениях, вводит дополнительные основания для проведения внеплановой проверки, а также обязанность НКО-иноагентов и подразделений иностранных НКО представлять в Минюст России программы мероприятий и отчет об их реализации.

"Внесение соответствующих изменений в законодательство обусловлено необходимостью совершенствования законодательства РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента, и структурных подразделениях иностранных некоммерческих неправительственных организаций в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства", - отмечается в пояснительной записке к инициативе.

Как ранее уточнял ТАСС глава комитета Сергей Гаврилов, теперь под иностранным источником будет пониматься в том числе финансирование от российского юридического лица, конечным владельцем которого являются иностранные граждане. Депутат пояснял, что после принятия законопроекта Минюст получит право направить НКО-иноагенту мотивированное предписание о запрете реализации той или иной программы или ее части. По его мнению, предложенные изменения являются продолжением линии на укрепление суверенитета и "исключение попыток деструктивного воздействия со стороны внешних сил на сохранение стабильности общества", в то же время они не создают препятствий для работы неполитических иностранных НКО.