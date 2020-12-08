Более 270 соцконтрактов заключили на Ставрополье за 11 месяцев 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 270 социальных контрактов заключили власти Ставропольского края с местными жителями за январь-ноябрь 2020 года, сообщает во вторник управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"За 11 месяцев текущего года между органами соцзащиты и нуждающимися семьями заключено 275 социальных контрактов. В том числе 248 - на развитие личного подсобного хозяйства, 23 - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и четыре - на обучение по профессиям сварщик, визажист, косметолог и маркетолог", - пояснили в управлении.

Программа социальных контрактов действует в Ставропольском крае с 2014 года. Социальный контракт - соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (либо одиноко живущим гражданином) и органом социальной защиты населения. По условиям договора, государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство благодаря этой мере поддержки улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе. Договор заключается с гражданами и семьями, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Программа реализуется в рамках краевой государственной программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края".

Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщал, что размер единовременного пособия по социальному контракту для некоторых категорий увеличится со 100 тыс. до 250 тыс. рублей.