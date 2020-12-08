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Ограничения из-за пандемии негативно влияют на качество прогнозов погоды

В Гидрометцентре сообщили, что сократилось количество рейсов самолетов, датчики на которых могли оперативно передавать данные о температуре, ветре, влажности

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на качество метеорологических прогнозов, так как сократилось количество рейсов самолетов, датчики на которых могли оперативно передавать данные о температуре, ветре, влажности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень часто в последнее время возникал вопрос, как пандемия повлияла на точность наблюдений и прогнозов. Практически в разы сократилось количество данных, которые фиксировались на борту самолетов. В 40 крупных компаниях на транспортных самолетах устанавливали специальные датчики, которые по мере движения фиксируют температуру, ветер, влажность", - сообщил он на онлайн-конференции во вторник.

По словам Вильфанда, отсутствие таких данных негативно влияет на точность и качество прогнозов.

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