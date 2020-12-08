Песков: подобные убийству учителя во Франции действия достойны лишь абсолютного осуждения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Действия, подобные убийству учителя Самюэля Пати во Франции, неприемлемы, их можно только осуждать. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя сюжет о похоронах обвиняемого в убийстве французского учителя выходца из Чечни Абдулаха Анзорова, показанный в эфире ГТРК "Грозный", представитель Кремля отметил, что "государственные каналы дают разные точки зрения", но такой подход к освещению не может иметь ничего общего с единственно верной позицией по данному вопросу - абсолютным осуждением убийства. "Эта точка зрения (прозвучавшая в эфире ГТРК "Грозный") не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, или той, которая коррелирует с позицией на абсолютное обсуждение этого убийства и на неприемлемость подобных действий", - подчеркнул Песков.

В понедельник представитель Кремля уже заявлял об однозначном осуждении теракта, совершенного выходцем из Чечни.

Учитель истории и географии Самюэль Пати был убит 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс). Ранее на уроке, посвященном свободе слова, он продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo пять лет назад.