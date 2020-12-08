В Удмуртии в 2021 году откроют 39 центров "Точка роста"

ИЖЕВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2021 году планируют открыть в образовательных организациях 39 центров "Точка роста", сообщается на сайте правительства региона.

"В планах - не снижать темпы строительства и развития образования Удмуртской Республики. К примеру, в 2021 году в регионе будет открыто 39 центров "Точка роста", открыт центр цифрового развития "IT-Куб" в Воткинске", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.

По его словам, в республике продолжат ремонт спортивных залов сельских школ, в 2021 году их будет порядка 25, а также начнется строительство школы на 825 мест в Воткинске.

Ранее сообщалось, что за 2020 год в регионе создали 42 общеобразовательных центра "Точка роста", на базе Удмуртского госуниверситета открыли "Дом научных коллабораций" и центр цифрового образования "IT-Куб".

Центры "Точка роста" создаются в российских сельских школах с целью обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления обучающимся дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков. Также среди них - популяризация востребованных инженерных и технических специальностей, обновление содержания и методов обучения по предметным областям "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности".

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов, с 2021 года к их числу добавится еще один - о патриотическом воспитании граждан.