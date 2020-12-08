В России на модернизацию первичного звена здравоохранения направят 270 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Регионы России до 15 декабря должны утвердить программы модернизации первичного звена здравоохранения, старт которой запланирован на 1 января 2021 года. На данные программы будет выделено по 90 млрд рублей каждый год, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"До 15 декабря все регионы должны утвердить эти программы, финансирование уже стоит в бюджете. Со следующего года, первые три года: 2021, 2022 и 2023 [годах] объемы финансирования пойдут в суммах 90 млрд рублей каждый год, они будут направлены на приобретение медизделий, на проведение ремонтных и строительных работ в регионах и закупку автотранспорта", - сказал он на XII Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности.

Мурашко выразил надежду, что отечественная фармпромышленность покажет себя надежной отраслью в реализации данных мероприятий и обеспечит медучреждения качественной продукцией. "Реализация данного направления в первую очередь важна для удовлетворенности граждан доступностью медицинской помощи", - отметил глава Минздрава.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.