Центр лекарственного обеспечения возглавит директор департамента Минздрава Максимкина

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Руководителем федерального центра лекарственного обеспечения граждан назначена директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас создано казенное предприятие министерством здравоохранения, которое будет консолидировать на себя федеральные закупки лекарственных препаратов. Руководителем данного предприятия назначена Максимкина Елена Анатольевна", - сказал он на XII Всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности.

Третьего ноября пресс-служба кабмина РФ сообщила, что правительство создало федеральный центр лекарственного обеспечения граждан, который будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, закупкой препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок. Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребность в медикаментах в регионах.

Максимкина в 1984 году окончила с красным дипломом фармацевтический факультет 1-го Московского медицинского института. С 1984 года работала в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова на различных должностях профессорско-преподавательского состава, в том числе с 2005 по 2011 год в качестве декана факультета послевузовского профессионального образования провизоров, с 2007 года - заведующей кафедрой управления и экономики фармации. Специалист в области управления и экономики фармации, доктор фарм. наук, профессор. С 2007 года - член Международной фармацевтической организации (FIP) и участник ежегодных международных конференций.

С июля 2013 года занимала должность помощника министра здравоохранения РФ. В октябре 2013 года назначена директором Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России.