Гидрометцентр сообщил, что на горнолыжных курортах СКФО снега не будет до середины декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Снежный покров, необходимый для лыжного спорта, не успеет сформироваться в декабре в кавказском регионе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на онлайн-конференции в Москве.

"До середины декабря, даже числа до 20-го я бы не рекомендовал посещать Кавказ людям, которые любят лыжный спорт, потому что снега там нет", - сказал он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, сейчас снежный покров по России в целом ниже нормы. "На юге европейской территории снега нет. Для того, чтобы сформировалась лыжня, нужно очень много снега", - добавил Вильфанд. Он пояснил, что снежный покров на курортах этого региона, включая Красную Поляну, обычно формируется в середине января.

В качестве альтернативы для любителей лыжного спорта Вильфанд предложил Урал. "Там снег уже есть", - сказал он.