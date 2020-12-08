В Еврейской автономной области запретят новогодние корпоративы из-за коронавируса

ТАСС, 8 декабря. Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) по рекомендации Роспотребнадзора запретит новогодние корпоративы из-за пандемии коронавируса, сообщило во вторник управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО.

"Ограничения в части корпоративных мероприятий будут поддержаны оперативным штабом. Решение в части массовых мероприятий нуждается в дополнительной проработке. Безопасность людей и рекомендации Роспотребнадзора, бесспорно, на первом месте, но мы не можем полностью лишить людей возможности собраться на площади. До конца текущего года оперативный штаб проведет заседание, где этот вопрос будет рассмотрен детально", - приводятся в сообщении слова губернатора Ростислава Гольдштейна.

Как уточнили в управлении, ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Всего в ЕАО зафиксировано 3 219 случаев заболевания. При этом наибольшее количество заразившихся фиксируют среди работоспособного населения в возрасте от 30 до 49 лет. Его доля в общем количестве заболевших составляет 38,5%.

В регионе действует обязательный масочный режим для всех жителей и режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Кафе и ресторанам разрешено работать только с 06:00 до 23:00.