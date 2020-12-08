ГИБДД напомнила водителям о замене прав, срок действия которых был продлен из-за пандемии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Водители должны успеть поменять свои удостоверения, срок действия которых заканчивался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, но был продлен до 31 декабря из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ.

"В соответствии с указом президента РФ "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации" российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до 31 декабря 2020 года включительно. В связи с тем, что период признания действительными таких водительских удостоверений заканчивается в ближайшее время, Госавтоинспекция рекомендует обратиться в подразделения ГИБДД для замены указанных водительских удостоверений до конца декабря", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что за управление машиной с просроченным водительским удостоверением грозят штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей и задержание транспортного средства с отстранением водителя от управления.

Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, за 2020 год ГИБДД заменила уже 3,5 млн водительских удостоверений.