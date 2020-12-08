В России не отмечено массовых заболеваний неизвестной индийской болезнью

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Случаев массового заболевания с такими же симптомами, которые отмечаются у пациентов с неизвестным заболеванием в индийском городе Элуру, в России не отмечалось, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось. Роспотребнадзор напоминает, что с Индией не возобновлено регулярное авиасообщение, ввиду активного неконтролируемого распространения COVID-19", - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре советуют россиянам, находящимся в Индии, пить только бутилированную воду и соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи. Подведомственные учреждения ведут тщательный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире.

За последние три дня более 500 человек были госпитализированы в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, где зафиксирована вызвавшая панику вспышка неизвестного заболевания. Как сообщил журналистам во вторник глава правительственной больницы Элуру доктор Мохан, по состоянию на утро 8 декабря в стационарах оставались около 140 человек. У всех пациентов были выявлены симптомы рвоты, головной боли и болей в спине. На текущий момент главной версией произошедших событий считается массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой).