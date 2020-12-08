Путин подписал закон о единой процедуре экзамена для иностранцев

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единой процедуры проведения комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон упрощает для иностранных граждан подтверждение своих знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена. Документ дифференцирует требования к минимальному уровню знаний иностранцем русского языка, истории России и основ ее законодательства "в зависимости от цели получения иностранным гражданином разрешения на работу или патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство".

Согласно документу, экзамен должен проводиться осуществляющими образовательную деятельность организациями из специального перечня, утвержденного Минобрнауки. При этом порядок и критерии включения данных организаций в перечень, порядок его ведения и основания исключения из него будут определены правительством РФ.

До принятия закона субъекты РФ самостоятельно утверждали порядок и форму проведения комплексного экзамена, а также список организаций, которые его проводят. Министерством также будет определяться, какие контрольные измерительные материалы должны использоваться на экзамене.

Формы и порядок проведения комплексного экзамена, требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена, порядок и сроки хранения материалов его проведения также будут утверждаться правительством на федеральном уровне, а не на региональном, как сейчас. Формы сертификата и технические требования к нему определит уполномоченный орган власти.

Кроме того, закон отменяет установленный в настоящее время общий пятилетний срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России и наделяет правительство РФ правом устанавливать срок действия сертификата в зависимости от цели его получения. Кабмин также наделяется полномочием по установлению методики расчета стоимости услуги по проведению экзамена, в которой будет установлен максимальный размер стоимости экзамена.