В России упростили получение допобразования для женщин в отпуске по уходу за ребенком

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение дополнительного образования для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает службу занятости направлять на профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по востребованным на рынке труда специальностям. Документ также предоставляет им возможность обращаться в органы службы занятости не только по месту регистрации, но и по месту проживания.

По словам автора инициативы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, закон "расширяет горизонт возможностей" для женщин, в отпуске по уходу за маленькими детьми они смогут "планировать свое будущее и решать вопросы саморазвития и самореализации".

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в конце января, а в июле получил поддержку правительства РФ.