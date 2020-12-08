Власти Петербурга заявили, что заведения из "Карты сопротивления" работали с нарушениями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Большинство заведений из так называемой "Карты сопротивления", которую в Петербурге создали представители ресторанной отрасли, несогласные с введенными из-за пандемии ограничениями, работали с нарушениями. Об этом сообщил во вторник ТАСС первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

В Петербурге около сотни ресторанов, баров и кальянных ранее создали "Карту сопротивления", на которой отметили свое местонахождение и написали о работе для гостей в штатном режиме, несмотря на ограничения.

"Речи о том, чтобы дать этим заведениям послабления, не идет. <…> В результате всех проверок выяснилось, что они нарушают все санитарные нормы, половина этих объектов [которые вошли в карту] были не раз опечатаны Роспотребнадзором, они все сорвали пломбы и продолжают работать. Большая часть из них отличаются полным нарушением санитарных норм", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что будет проведено совещание, на котором проработают необходимые меры воздействия на указанные заведения. "Меры, которые до этого применялись - обычные административные, не оказали значимого воздействия, поэтому будем проводить совещание, так как это злостные нарушители, что и каким образом необходимо к ним применять. Они рискуют жизнью, здоровьем других людей", - уточнил он.