Путин подписал закон об упрощенном перемещении охотничьего оружия в страны ЕАЭС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок перемещения охотничьего оружия через границы РФ со странами - участницами Евразийского экономического союза и приводит положения законодательства в соответствие с нормами ЕАЭС. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Как разъяснил ранее соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, теперь для того, чтобы приехать поохотиться со своим оружием и патронами в любую из стран - участниц ЕАЭС, гражданам РФ достаточно будет получить разрешение уполномоченного органа по месту охоты. Такие же нормы будут действовать и в России в отношении охотников из входящих в организацию стран - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

До принятия данного закона россияне, решившие поохотиться за рубежом, обязаны были получать разрешение на вывоз оружия в Росгвардии, разрешение же на его ввоз давала аналогичная служба принимающей стороны. При этом соглашение, подписанное в 2016 году странами ЕАЭС, предусматривает более простую процедуру - получение разрешения только по месту охоты.

"Принятие законопроекта приведет национальное законодательство в соответствие с международными соглашениями РФ, снизит административные барьеры для граждан России, а также устранит имеющиеся пробелы в законодательном регулировании отношений в сфере оборота охотничьего оружия", - указывалось в пояснительной записке.