В Минздраве поддерживают запрет на услуги суррогатного материнства для частных клиник

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минздрав считает возможным введение отдельной лицензии на предоставление услуг суррогатного материнства, одним из требований которой будет наличие только государственной формы собственности у медицинских организаций. Об этом во вторник сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина.

"Нам кажется разумным предложение об ограничении лицензирования частных медицинских центров. Это мы можем сделать введением отдельной лицензии на использование суррогатного материнства, одним из лицензионных требований может быть наличие только государственной формы собственности. Тогда этот решит многие вопросы учета, соблюдения законодательства", - сказала Байбарина в рамках экспертного обсуждения в Общественной палате проблем суррогатного материнства и механизмов регулирования репродуктивного туризма в России.

Она добавила, что предоставлением услуг на основе вспомогательных репродуктивных технологий в РФ занимается 424 государственные клиники и 825 частных клиник. "Поскольку в объеме работы этих частных клиник 2 или 4% занимает суррогатное материнство, мы также не разорим никого из наших граждан", - подчеркнула глава департамента.

Байбарина также сообщила, что Минздрав России считает возможным запрет рекламы суррогатного материнства.

"Считаем возможным поддержать запрет рекламы медицинских услуг по суррогатному материнству. Но тут, конечно, надо разделить рекламу и информацию, которая предусмотрена для пациентов медицинскими организациями", - сказала Байбарина.

Как сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, комиссия подготовила законодательные предложения по запрету на использование репродуктивных технологий для суррогатного материнства иностранным гражданам, на рекламу и пропаганду суррогатного материнства, а также на коммерческое суррогатное материнство. Данные предложения будут переданы в Госдуму. По словам Пожигайло, представленные предложения не затрагивают внутреннее суррогатное материнство в РФ.

Как отметила глава департамента Минздрава, предложение о запрете коммерческого суррогатного материнства подлежит обсуждению, поскольку самого определения коммерческого материнства сейчас пока нет. "Нам нужно понять, что является коммерческим [суррогатным материнством]. Ведь очень часто это родственники, допустим сестра вынашивает для своей родной сестры ребенка. Это этически, я думаю, вполне возможно", - подчеркнула Байбарина.

Вывоз детей из РФ

Как заявил во время совещания в ОП РФ вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Россия на данный момент имеет самое либеральное законодательство в отношении репродуктивных технологий, "оно было привезено извне и сохранилось до сих пор". По его словам, "коррупционные механизмы, которые позволяют на территории РФ регистрировать детей на иностранных родителей, лишают ФСБ возможности контроля над вывозом детей из России". Точные цифры вывезенных детей неизвестны, уточнил Толстой.

"С точки зрения любой морали, любой нравственности в любом государстве дети, рожденные на заказ, на экспорт, это абсолютно аморально. Здесь не может быть двух точек зрения. Я не понимаю, каким образом можно это оправдывать. Можно этому помогать, как-то выйти людям из ситуации, но оправдывать невозможно", - подчеркнул Толстой.

В свою очередь зампред Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора заявила, что в период пандемии в СПЧ поступило огромное количество обращений от родителей-иностранцев, которые воспользовались суррогатным материнством в РФ и чьи дети уже родились или должны в скором времени родиться в России. "Мы общались с ними путем дистанционной связи. Они показывали детские комнаты, книги по воспитанию ребенка, рассказывали, как несколько раз проходили ЭКО и у них не получалось забеременеть. Только после этого российскими репродуктологами была предложена такая технология. Надо понимать, что в эту историю люди приходят со своей болью, нужно трепетно к этой боли относиться", - сказала Киркора.