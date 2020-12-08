В Петербурге разрабатывают бинарную вакцину от гриппа и коронавируса в виде капель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Ученые Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) и биотехнологическая компания "Биокад" работают над созданием вакцины, которая одновременно будет действовать против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Предполагается, что препарат будет использоваться в виде капель в нос, сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС директор ИЭМ, доктор биологических наук Александр Дмитриев.

"Вторая альтернативная вакцина - то, что разрабатывается в нашем институте, основана на живой гриппозной вакцине. Ммы предполагаем, совместно с компанией "Биокад" - это наша совместная разработка, что данная вакцина будет защищать от двух возбудителей - и от коронавируса, и от вируса гриппа сезонного. И ее способ введения - в виде интраназальных капель существенно минимизирует травматические ситуации, особенно для детей младше трех лет", - рассказал Дмитриев.

Он добавил, что сейчас идут доклинические исследования вакцины и выразил надежду, что они "очень скоро" завершатся.