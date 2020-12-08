На Ставрополье создадут неснижаемый запас медикаментов в лечебных учреждениях

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил создать в больницах региона, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, неснижаемый запас медикаментов. Кроме того, в крае закупят дополнительный транспорт для перевозки жидкого кислорода, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора.

Губернатор провел в режиме видеоконференц-связи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсуждали ситуацию в сфере здравоохранения края и меры, принимаемые для снижения рисков распространения заболевания.

"Глава края поручил министерствам здравоохранения и имущественных отношений совместно с ГУП СК "Ставропольфармация" обеспечить неснижаемый запас лекарственных препаратов в лечебных учреждениях Ставрополья, оказывающих помощь пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении. Губернатор попросил чиновников своевременно обеспечить закупки лекарств. "Наличие лекарств в больницах - это не проблема людей, а наша с вами задача, прошу обеспечить своевременные закупки и держать вопрос на постоянном контроле", - подчеркнул Владимиров.

По данным пресс-службы, губернатор также поручил Минпрому края закупить для лечебных учреждений дополнительный автотранспорт для перевозки жидкого кислорода. Кроме того, ведомство должно подготовить график организации производства медицинского кислорода на промышленных мощностях Буденновска и Невинномысска.

Еще одним вопросом повестки заседания совета стали противоэпидемические меры в образовательной сфере края. Владимиров поручил министерству образования края проработать с главами муниципальных образований возможность перевода на дистанционное обучение отдельных школ в связи со сложной эпидобстановкой по острым респираторным вирусным инфекциям. По словам руководителя ведомства Евгения Козюры, соответствующее решение должно быть принято к началу следующей недели. Вследствие карантинных мер, введенных в связи с коронавирусом, школы края не посещают около 2,5% учащихся.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 29 557 случаев заражения, в общей сложности от коронавируса на Ставрополье вылечились 26 112 пациентов, умерли 596 человек.