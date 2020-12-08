В США смертность от COVID-19 за неделю достигла самого высокого с апреля показателя

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах достигла за минувшие семь дней самого высокого с апреля недельного показателя - 15 658 умерших, а общее число жертв пандемии составило на 7 декабря 283 703. Такие данные представил во вторник Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

В последней статистике Университета отмечается, что только за период со 2 декабря количество случаев заражения новым коронавирусом в США увеличилось более чем на миллион и составило 14 954 331.

"Ситуация такова, что мы переходим от сезона празднования Дня благодарения и вступаем в сезон рождественских праздников. Эта ситуация будет сложной", - заявил в понедельник телекомпании CNN главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Американские власти, отмечает телекомпания, приступили к вакцинации населения от коронавируса и рассчитывают до 20 января - ко дню инаугурации избранного президента страны - довести число вакцинированных до нескольких десятков миллионов, но в ближайшие недели общая тенденция к увеличению числа заразившихся сохранится, полагает министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

"Если произойдет наихудшее, госпитали не смогут более оказывать помощь заболевшим", - заявил он в обнародованном в понедельник интервью информационному порталу Axios.