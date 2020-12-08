Путин подписал закон, упрощающий правила предоставления инвалидам средств реабилитации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении правил предоставления инвалидам технических средств реабилитации. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Законом устанавливается, что выдавать технические средства реабилитации гражданам с ограничениями по здоровью можно по месту их пребывания, а не только по месту регистрации, как это было ранее. Речь идет о колясках, тростях, абсорбирующем белье и слуховых аппаратах. Разработчики законопроекта ссылались на позиции Верховного и Конституционного судов РФ, согласно которым факт регистрации или ее отсутствия не может служить основанием для ограничения прав и свобод.

"Указанная мера имеет особое значение в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда гражданам с инвалидностью в первую очередь рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. При этом данная мера будет иметь постоянный характер, и в дальнейшем процедура получения технических средств реабилитации станет гораздо проще и доступнее", - заявила ранее ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова, комментируя эту инициативу.