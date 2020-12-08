Эксперт: 80% образовательных онлайн-платформ не адаптированы для детей с инвалидностью

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. АНО "Институт прогрессивного образования" обратилась к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с просьбой усилить контроль за адаптацией государственных образовательных онлайн-платформ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По оценке экспертов, сейчас до 80% таких сервисов, включая частные, не соответствуют этим требованиям, говорится в письме директора организации Анны Маркс (имеется в распоряжении ТАСС).

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В своем письме Маркс обращает внимание на то, что, несмотря на перенос образовательного процесса в онлайн из-за пандемии коронавируса, дети с ОВЗ оказались в неравных условиях доступа к таким ресурсам. "Экспертами института обследовано 40 крупнейших государственных и частных образовательных онлайн-платформ. Результаты показали, что в 80% случаев на государственных платформах, включая Российскую электронную и Московскую электронную школы, отсутствуют версии для слабовидящих граждан и текстовая трансляция звуковых дорожек аудио- и видеофайлов", - отмечает директор АНО "Институт прогрессивного образования".

Более того, большинство сайтов были разработаны без учета эталонных рекомендаций международной организации World Wide Web Consortium и не соответствуют требованиям доступности цифровой информации отечественного ГОСТ, вступившего в силу в апреле 2020 года. Это, по словам Маркс, привело к системным ошибкам, не позволяющим скринридерам и речевым синтезаторам считывать информацию с сайтов в полном объеме.

Из 35 крупнейших частных EdTech-платформ только 30% полностью или частично соответствуют требованиям ГОСТ, уточняет Маркс. "Среди наиболее распространенных ошибок в проектировании платформ можно назвать несоблюдение контрастности цвета, отсутствие субтитров под видеолекциями, нарушение структурированности контента, отсутствие аудиокомментариев лектора по иллюстративным материалам (графики, схемы, рисунки, которые выводятся на экран для визуализации примера), невозможность выполнить задание посредством клавиатуры без использования компьютерной мыши", - поясняет эксперт.

Усиление контроля и налоговые льготы

В связи с этой проблемой АНО "Институт прогрессивного образования" в своем обращении к Шадаеву, а также к главам Минпросвещения РФ Сергею Кравцову и Минфина РФ Антону Силуанову предлагает принять ряд мер, в частности по стимулированию адаптации образовательных платформ для частных отечественных EdTech-компаний.

Так, организация просит усилить контроль за соблюдением принципов доступности при проектировании государственных цифровых образовательных продуктов и сервисов, а также инициировать включение в Налоговый кодекс РФ возможности получения налогового вычета для частных отечественных EdTech-компаний за инвестирование в адаптацию образовательных платформ под нужды людей с ОВЗ в размере понесенных расходов.

Также АНО "Институт прогрессивного образования" считает необходимым начать субсидировать ставки по кредитам до 3% на реорганизацию образовательных платформ под требования соответствующего ГОСТ или рекомендации World Wide Web Consortium.