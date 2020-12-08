Кравцов утвердил положение о Всероссийском экспертном педсовете в сфере общего образования

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов подписал приказ об утверждении положения о Всероссийском экспертном педагогическом совете в сфере общего образования. Документ опубликован во вторник в Telegram-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена".

"В целях обеспечения взаимодействия Министерства просвещения Российской Федерации с экспертным педагогическим сообществом, обеспечения единства образовательного пространства РФ <...> приказываю создать Всероссийский экспертный педагогический совет в сфере общего образования", - говорится в приказе.

В документе отмечается, что задачами совета, в частности, являются проведение экспертной оценки и обсуждение проектов решений министерства и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования, а также обсуждение вопросов, касающихся развития сферы общего образования. Кроме того, совет будет вносить предложения министру просвещения РФ по вопросам, касающимся реализации государственной политики и регулирования в сфере общего образования, а также заниматься выработкой предложений, направленных на развитие сферы общего образования и решение вопросов оплаты труда педагогических работников.

Председателем совета назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.