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Пандемия COVID-19
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Попова: необходимо перестать употреблять алкоголь как минимум за две недели до вакцинации

Глава Роспотребнадзора добавила, что курение, дым и "все, что может раздражать легкие", идет не на пользу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минимум за две недели до вакцинации от коронавируса необходимо прекратить употреблять алкоголь. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что курение, дым и "все, что может раздражать легкие и мешать таким образом химическим дыханию, все идет не на пользу, все может идти только во вред".

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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