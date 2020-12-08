Попова: необходимо перестать употреблять алкоголь как минимум за две недели до вакцинации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минимум за две недели до вакцинации от коронавируса необходимо прекратить употреблять алкоголь. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что курение, дым и "все, что может раздражать легкие и мешать таким образом химическим дыханию, все идет не на пользу, все может идти только во вред".