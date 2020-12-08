Волгоградская область увеличит до 12 число прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Количество прививочных пунктов в Волгоградской области в рамках подготовки к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет увеличено с восьми до двенадцати, сообщила журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения региона (облздрава) Елена Краснова. Ранее пресс-служба областной администрации сообщала, что восемь прививочных пунктов открыты в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке.

"Сейчас в регионе открыты уже 10 прививочных пунктов, их будет 12, и в дальнейшем и в районных больницах откроем такие пункты", - сказала Краснова.

По ее словам, до конца этой недели ожидается поступление в регион 1 тыс. доз вакцины "Спутник V", ранее были получены 42 дозы вакцины, а всего до Нового года в регион будет направлено 2 156 комплектов. "Вакцина хранится при температуре минус 18 градусов, поэтому для ее сохранности и перевозки требуются особые меры. Также вакцина упакована таким образом, что там сразу находятся пять доз, поэтому прививку надо будет делать сразу пяти добровольцам, чтобы израсходовать всю упаковку", - отметила замглавы облздрава.

Она отметила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории региона контролируется, в настоящее время число поступающих в инфекционные госпитали и выписываемых оттуда практически сравнялось. 26% коечного фонда остаются свободными и находятся в резерве. "В настоящее время в регионе организовано 8,2 тыс. инфекционных коек, - порядка 2,2 тыс. из них свободны - это 26%", - пояснила заместитель предателя комитета здравоохранения региона.

По данным оперативного штаба, на 8 декабря в Волгоградской области зарегистрировано 29 156 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 255 - за последние сутки. Выздоровели 28 183 человека, умерли 343.