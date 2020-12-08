В Минздраве заявили, что менее 0,5% привитых "Спутником V" заразились коронавирусом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Менее 0,5% граждан, привитых двумя компонентами вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V", заболели COVID-19, что является хорошим показателем, сообщил во вторник советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

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"Забегая вперед, я хотел бы сказать, что менее 0,5% вакцинированных двумя компонентами вакцины заболели COVID-19. Это очень положительные цифры для профилактической эффективности любой вакцины", - сказал он на XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

Гриппоподобный синдром

Гриппоподобный синдром, в том числе повышение температуры, после прививки вакциной против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" наблюдался приблизительно у 10% добровольцев. Серьезных нежелательный реакций после введения вакцинного препарата выявлено не было, сообщил Глаголев.

"Гриппоподобный синдром, который встречается примерно у 10% получивших вакцину, [проявляется] в виде повышения температуры обычно не более чем до 38 градусов, которая снимается нестероидными противовоспалительными препаратами. В частности, хорошо снимается парацетамолом. Серьезных нежелательных, непредвиденных реакций в ходе клинического исследования выявлено не было", - сказал он на XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

По словам Глаголева, "вакцина обладает очень хорошим профилем безопасности", "имеются случаи местных реакций", которые проходят за 1-3 дня.

Он также отметил, что в пострегистрационных исследованиях "Спутник V" участвуют уже около 24 тыс. добровольцев. "Промежуточные данные <...> показали, что риск [заражения коронавирусом] на 42-й день снижается более чем на 92%", - сказал советник министра.

"Я очень надеюсь, что в самое ближайшие время <...> данные подробные о клиническом изучении [вакцины] будут опубликованы в лицензируемой научной прессе, в том числе в зарубежных научных журналах", - заключил Глаголев.