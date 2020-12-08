Дума обязывает медучреждения сообщать в МВД о поступлении пациентов без сознания

МОСКВА, 8 декабря /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который возлагает на медучреждения обязанность сообщать правоохранительным органам о поступивших без сознания пациентах, личность которых не установлена.

Документ был инициирован правительством РФ. Поправки предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Авторы законопроекта отмечают, что найти без вести пропавшего человека в медучреждении, не считая предполагаемых жертв преступлений, "возможно только путем запроса сведений из медицинской организации, что влечет за собой многократное увеличение сроков розыска указанных лиц".

Согласно действующему порядку информирования, медицинские организации должны передавать МВД сведения о поступлении пациентов при наличии у них определенных признаков причинения вреда здоровью из-за совершения противоправных действий в отношении них. Однако такая обязанность не предусмотрена, если пациент по состоянию здоровья, в силу возраста или из-за других причин не может сообщить данные о себе, а также в случае смерти пациента, личность которого не установлена. В связи с этим авторы инициативы предлагают закрепить в законе правовые основания для медицинских организаций сообщать сведения о лицах, личность которых не установлена.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья также предложил уточнить в законе, что информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется в том числе посредством развития и эксплуатации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования. Кроме того, предлагается установить, что единая государственная информационная система в сфере здравоохранения включает в себя сведения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями. Эти положения вступят в силу с 1 января 2021 года.