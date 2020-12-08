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Россия направит $10 млн на борьбу с голодом по линии ООН

Эти средства направят, в частности, для помощи Киргизии, КНДР и Кубе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия до конца года предоставит Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн для помощи Киргизии, КНДР, Кубе и другим странам. Соответствующее распоряжение размещено во вторник на официальном портале правовой информации.

"Внести в 2020 году за счет средств федерального бюджета дополнительный единовременный целевой взнос Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере $10 млн на финансирование расходов, связанных с оказанием продовольственной помощи", - говорится в документе.

В рамках этого взноса на помощь Киргизии будет направлен $1 млн, КНДР - $1 млн, Кубе - $1 млн, Ливану - $3 млн, Никарагуа - $2 млн, Палестине - $1 млн, Таджикистану - $1 млн.

Теги
КиргизияТаджикистанЛиванКНДРПалестинаКубаНикарагуаРоссия
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