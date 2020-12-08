В МВД выступили против допуска к управлению снегоходами без соответствующих навыков

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. МВД России выступает против допуска к управлению снегоходами людей без соответствующих навыков. Об этом сообщил замначальника Управления регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГУОБДД МВД России Сергей Фомочкин.

"Я категорически против допуска к участию в дорожном движении (на снегоходах) на основании каких-либо документов, которые дают право управления автотранспортными средствами, поскольку принципы управления у них абсолютно разные", - сказал он во время круглого стола "О создании нормативно-правовой базы организации и развития снегоходного и мотовездеходного туризма", который во вторник прошел в Совете Федерации.

Фомочкин подчеркнул, что снегоходный и мотовездеходный транспорт по своим техническим характеристикам имеет достаточно высокие, в том числе скоростные характеристики. "Прежде всего, если мы говорим о тех лицах, которые предполагается допускать к временному управлению такими транспортными средствами, наверно, они не могут быть допущены к управлению ими без соответствующих навыков", - добавил он, объяснив это тем, что нет гарантий безопасности.

Кроме того, в целом допуск на автодороги снегоходов представитель МВД назвал "каким-то нонсенсом". "У нас прямой запрет, в принципе, установленный в правилах дорожного движения", - добавил он.

"Что касается мотовездеходов, колесной техники, в принципе, каких-либо особых возражений и препятствия для их движения по дорогам общего пользования у нас не имеется. Это, по сути, такая же категория, к которой относят категории тракторов и так далее, которые успешно движутся по нашим дорогам", - сказал Фомочкин.

При этом, говоря в целом о развитии снегоходного и мотовездеходного туризма, он сообщил, что нужно быть взвешенным в принятии решений, искать баланс между экономическими интересами и вопросами безопасности.