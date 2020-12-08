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Пандемия COVID-19
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Попова: тотально запрещать какие-либо мероприятия в России сейчас не нужно

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что необходимо четко следовать правилам профилактики коронавирусной инфекции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Необходимости тотального запрета разного рода мероприятий в России нет, но люди должны четко следовать правилам профилактики коронавирусной инфекции. Об этом заявила во вторник главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Сегодня тотального запрета на проведение чего-либо, чтобы все закрыть, нет. Наверное, это и не нужно. Нам надо научиться жить в этой ситуации, не снижая качество жизни. Для этого мы должны воспитать в себе этот навык, четко следовать правилам", - сказала Попова в интервью "Комсомольской правде", трансляция которого велась на YouTube-канале радиостанции.

В конце ноября в Ледовом дворце Петербурга выступил рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста. Концерт вызвал широкий общественный резонанс после опубликования видеозаписей с этого выступления в сети. В частности, там присутствовало большое количество зрителей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения концерта. Комитет города по культуре обязал всех организаторов массовых мероприятий, таких как театральные представления и концерты, обосновывать численность зрителей, а также сообщать властям возраст присутствующих в залах.

В декабре специалисты выявили нарушения мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, во время проведения концерта "Песня года" на "ВТБ-Арене" в Москве. В управлении Роспотребнадзора по столице, уточнили, что проведение массовых мероприятий в Москве в преддверии новогодних праздников находится на особом контроле.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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