Попова: тотально запрещать какие-либо мероприятия в России сейчас не нужно

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Необходимости тотального запрета разного рода мероприятий в России нет, но люди должны четко следовать правилам профилактики коронавирусной инфекции. Об этом заявила во вторник главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня тотального запрета на проведение чего-либо, чтобы все закрыть, нет. Наверное, это и не нужно. Нам надо научиться жить в этой ситуации, не снижая качество жизни. Для этого мы должны воспитать в себе этот навык, четко следовать правилам", - сказала Попова в интервью "Комсомольской правде", трансляция которого велась на YouTube-канале радиостанции.

В конце ноября в Ледовом дворце Петербурга выступил рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста. Концерт вызвал широкий общественный резонанс после опубликования видеозаписей с этого выступления в сети. В частности, там присутствовало большое количество зрителей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения концерта. Комитет города по культуре обязал всех организаторов массовых мероприятий, таких как театральные представления и концерты, обосновывать численность зрителей, а также сообщать властям возраст присутствующих в залах.

В декабре специалисты выявили нарушения мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, во время проведения концерта "Песня года" на "ВТБ-Арене" в Москве. В управлении Роспотребнадзора по столице, уточнили, что проведение массовых мероприятий в Москве в преддверии новогодних праздников находится на особом контроле.