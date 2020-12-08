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Пандемия COVID-19

Попова: переболевшие коронавирусом, как правило, не заражаются снова

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что реальное повторное заражение коронавирусом возможно, но такие случаи единичны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, как правило, не заражаются вторично. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Люди повторно, как правило, не болеют, это говорит о том, что в целом в популяции тот иммунитет, который заработан людьми переболевшими, он их защищает", - сказала Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, заявила, что реальное повторное заражение коронавирусом возможно, но такие случаи единичны.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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